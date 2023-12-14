Киностудия A24 работает над экранизацией Death Stranding Хидео Кодзимы

Кинокомпания A24, известная по «Всё везде и сразу», «Солнце моё» и множеству других популярных фильмов, объявила о работе над экранизацией Death Stranding Хидео Кодзимы. Соответствующий анонс студия сделала на сайте, представив футболку со своим логотипом в виде символики проекта.

Она поступит в продажу уже 26 декабря и позволит фанатам «выразить своё волнение» в честь знаменательного анонса.

Официально: мы сотрудничаем с Kojima Productions в создании художественной экранизации знаменитой видеоигры Хидео Кодзимы — Death Stranding.

Фото: A24

У экранизации Death Stranding пока нет сценариста и режиссёра. Известно, что продюсером выступит создатель игры Хидео Кодзима, а основным производством займётся Hammerstone, работавшая над хоррором «Варвар». Вполне возможно, A24 выступит дистрибьютором картины по всему миру.