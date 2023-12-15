В будущем в Baldur's Gate 3 могут появиться новые расы и функции

Larian Studios выпустила очередной хотфикс для Baldur’s Gate 3 для всех платформ. Авторы улучшили производительность игры, исправили сбои и проблему с облачной синхронизацией на Xbox Series. Помимо этого, создатели проекта проработали и другие ошибки.

По словам сценариста игры Адама Смита, у команды ещё есть много идей по поводу того, что можно добавить в тайтл. Само собой, не каждая идея благополучно реализуется, однако Larian настроена позитивно. Например, в будущем в игре могут появиться новые расы и геймплейные фишки.

Baldur's Gate 3 стала триумфатором The Game Awards 2023 и выиграла в номинации «Игра года».

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра доступна с субтитрами на русском языке.