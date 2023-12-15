На Amazon Prime стартовал второй сезон сериала «Джек Ричер»

15 декабря в онлайн-кинотеатре Amazon Prime начался второй сезон сериала «Джек Ричер». Для просмотра доступны сразу три серии, а остальные пять эпизодов будут выходить каждую пятницу.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Второй сезон «Джека Ричера» расскажет о новых приключениях Джека Ричера, бывшего военного. Однажды он узнаёт, что погиб один из его друзей, который был частью его элитного 110-го полка. Герой начинает вести расследование и выясняет, что дело куда масштабнее, чем он мог себе представить.

Критики уже посмотрели продолжение и оценили его даже выше первого сезона. На Rotten Tomatoes новые серии рекомендуют 100% журналистов, отмечая, что сериал стал ещё интереснее и брутальнее.