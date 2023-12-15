Сериал «Бандитский Петербург» получит продолжение

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Пару дней назад в возрасте 60 лет скончался журналист Андрей Константинов. Во многом он был известен как автор криминальных романов. По мотивам произведений Константинова и был снят сериал «Бандитский Петербург».

14 декабря соавтор книг журналиста Игорь Шушарин заявил, что оригинальное шоу получит продолжение. Он отметил, что уже готовы сценарии 21 эпизода. Ко всему прочему, Шушарин работал над пилотной серией и идеей сиквела вместе с Константиновым.

Главными героями сериала выступят журналист Обнорский и прокурор Поспелова. Действия шоу развернутся в 2013 году. Другие подробности не раскрываются.

За свою карьеру Константинов написал ещё «Адвоката», «Судью (Адвокат-2)», «Вора (Журналист-2)», «Сочинителя», «Выдумщика (Сочинитель-2)», «Арестанта», «Мента», «Мусорщика».