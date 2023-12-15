Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 1.6 — бесплатно раздают 300 звёздного нефрита

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В рамках прямой трансляции, посвященной скорому релизу новой версии 1.6 в Honkai: Star Rail, разработчики игры показали ряд кодов с бонусами для игроков.

Каждый промокод даёт 100 единиц донатной валюты для Прыжков в баннерах, а также игровые ресурсы.

7S9SPCJ5CRUT — 100 звездного нефрита и 50 000 кредитов;

— 100 звездного нефрита и 50 000 кредитов; QTRTNC3LU9UX — 100 звездного нефрита и 5 путеводителей путешественника.

— 100 звездного нефрита и 5 путеводителей путешественника. VA8APU34C8C3 — 100 звездного нефрита и 4 очищенного эфира.

Промокоды можно ввести на официальном сайте Honkai: Star Rail по этой ссылке. Активировать награды также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

Награды будут доступны в письме на внутриигровой почте. Обращаем внимание, что промокоды работают до утра 16 декабря, поэтому рекомендуем вам ввести их быстрее.

Авторы игры также анонсировали, что в патче 1.6 игроки смогут бесплатно получить Рысь и нового пятизвёздочного персонажа Доктора Рацио.