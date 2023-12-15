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Промокоды Honkai Star Rail (Хонкай Стар Рейл) перед обновлением 1.6 — как получить 300 звёздного нефрита

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 1.6 — бесплатно раздают 300 звёздного нефрита
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В рамках прямой трансляции, посвященной скорому релизу новой версии 1.6 в Honkai: Star Rail, разработчики игры показали ряд кодов с бонусами для игроков.

Каждый промокод даёт 100 единиц донатной валюты для Прыжков в баннерах, а также игровые ресурсы.

  • 7S9SPCJ5CRUT — 100 звездного нефрита и 50 000 кредитов;
  • QTRTNC3LU9UX — 100 звездного нефрита и 5 путеводителей путешественника.
  • VA8APU34C8C3 — 100 звездного нефрита и 4 очищенного эфира.

Промокоды можно ввести на официальном сайте Honkai: Star Rail по этой ссылке. Активировать награды также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

Награды будут доступны в письме на внутриигровой почте. Обращаем внимание, что промокоды работают до утра 16 декабря, поэтому рекомендуем вам ввести их быстрее.

Авторы игры также анонсировали, что в патче 1.6 игроки смогут бесплатно получить Рысь и нового пятизвёздочного персонажа Доктора Рацио.

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