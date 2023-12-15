Сергей Бурунов назвал сценарий сериала «Слово пацана» одним из лучших в своей карьере

Недавно Сергей Бурунов принял участие в новом видео на канале «Это футбол, брат!». В ходе общения с ведущими зашла речь о сериале «Слово пацана», в котором актёр исполнил одну из второстепенных ролей.

По словам Бурунова, это был один из его лучших сценариев, с которым ему приходилось работать за всю творческую карьеру.

Видео доступно на YouTube-канале «Это футбол, брат!». Права на видео принадлежат «Это футбол, брат!».

Это один из моих лучших сценариев, который мне приходилось за всю мою, не побоюсь этого слова, чёрт бы её побрал, творческую деятельность прочитать. Сценарий потряс меня своей детализацией и абсолютной точностью воспроизведения событий.

Сериал «Слово пацана» вышел в начале ноября на платформах Start и Wink. Сюжет рассказывает о суровых нравах подростков в СССР времён 1980-х, которые готовы кровью платить за уважение сверстников. Уже через несколько дней шоу собрало более миллиона просмотров.