Состоялась жеребьёвка первых пяти дисциплин турнира «Игры Будущего»

20 декабря состоялась жеребьёвка первых пяти дисциплин Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего». Своих соперников узнали участники следующих дисциплин: фиджитал-скейтбординг, фиджитал-BMX, фиджитал-единоборства, кибатлетика и гонки дронов.

Гостем церемонии стал один из самых популярных блогеров России — Влад А4. Он также запустил интерактивный конкурс для подписчиков в социальных сетях. Главный приз — семейная поездка на турнир в Казань.

«Игры Будущего» — это очень интересная движуха, за которой я точно буду следить. Мне интересно увидеть гонки дронов, фиджитал-единоборства, да и вообще всё, что там будет. Я обязательно приеду в Казань, лично посмотрю на зарождение чего-то нового и глобального.

«Игры Будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Первый турнир «Игр Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

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