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Россия вылетела из топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом

Россия вылетела из топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом
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Телеграм-канал Tochka5G обратил внимание, что Россия впервые вылетела из топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом. Рейтинг составил сервис Speedtest, который позволяет пользователям проверить скорость своего интернет-соединения.

Фото: Speedtest

Топ-10 стран с самым быстрым мобильным интернетом

  1. Объединённые Арабские Эмираты — 324,92 Мбит/с
  2. Катар — 243,95 Мбит/с
  3. Кувейт — 189,11 Мбит/с
  4. Китай — 161,56 Мбит/с
  5. Норвегия — 153,18 Мбит/с
  6. Дания — 147,03 Мбит/с
  7. Макао — 136,42 Мбит/с
  8. Южная Корея — 136,4 Мбит/с
  9. Исландия — 133,78 Мбит/с
  10. Нидерланды — 122,94 Мбит/с

Из стран ближнего зарубежья можно отметить Азербайджан (58-е место с показателем 45,45 Мбит/с), Казахстан (67-е место с показателем 35,49 Мбит/с) и Армению (93-е место с показателем 25,17 Мбит/с). Отмечается, что для стабилизации ситуации в России необходимо построить больше базовых станций LTE.

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