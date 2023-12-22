Amazon рассказала о самых больших своих премьерах в 2024 году

Сервис Prime Video от Amazon опубликовал видео, в котором показал все крупные релизы 2024 года. В ролике засветились сериал по Fallout, новый сезон «Пацанов», «Неуязвимый» и многое другое.

Среди фильмов в 2024 году ожидаются «Апгрейд», «Дом у дороги», «Андердоги», «Идея тебя» с Энн Хэтэуэй и ещё несколько картин. На сериалы следующий год тоже будет богатый: ремейк «Мистера и миссис Смит», «Красная королева», «Экспаты» и другие шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Зрители отметили в комментариях, что среди всех будущих премьер больше всего ждут сериал по Fallout, новый сезон «Пацанов» и «Неуязвимого», поскольку эти проекты стали наиболее популярными у фанатов.