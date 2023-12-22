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Звезда сериала «Слово пацана» Вячеслав Копейкин высказался по поводу второго сезона шоу

Звезда сериала «Слово пацана» Вячеслав Копейкин высказался по поводу второго сезона шоу
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Звезда сериала «Слово пацана» Вячеслав Копейкин, сыгравший в шоу Валеру Турбо, высказался по поводу второго сезона проекта в своих социальных сетях. Он поблагодарил всех зрителей и отметил, что сериал очень многое ему дал.

По словам Копейкина, «ничто не вечно», и «у всего хорошего есть свой конец». Фанаты считают, что таким образом актёр намекнул, что у шоу не будет продолжения.

Хочу поблагодарить всех зрителей, кто переживал всю эту историю вместе с нами. Кто так же смеялся и плакал, влюблялся и ненавидел, от серии к серии. Но, как бы грустно это ни звучало: ничто не вечно. У всего хорошего есть свой конец. И пусть это было по любви, но нужно работать дальше.

Все восемь эпизодов «Слова пацана » можно посмотреть на Wink и START.

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