Блогеры и звёзды простились с Дмитрием Красиловым — «пухляшом из Little Big»

18 декабря внезапно скончался 29-летний актёр и танцор Дмитрий Красилов, получивший известность благодаря участию в клипе музыкальной группы Little Big на песню Uno.

Церемония прощания с Красиловым прошла сегодня, в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. На мероприятии присутствовали блогеры и звёзды, включая исполнителя Niletto и рэпера ST. Танцора похоронят 23 декабря на его родине — в Заринске Алтайского края.

С детства Красилов испытывал проблемы с лишним весом из-за болезни щитовидной железы. Несмотря на это, Дмитрий начал заниматься танцами, в юношестве выступал в театре «Зазеркалье», а после дважды участвовал в шоу «Танцы» на ТНТ. После работы с Little Big многократно появлялся в различных телепроектах.