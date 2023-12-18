В Москве умер «пухляш из Little Big» Дмитрий Красилов — ему было 29 лет

Сегодня в Москве умер 29-летний актёр и танцор Дмитрий Красилов, получивший известность благодаря участию в клипе музыкальной группы Little Big на песню Uno.

Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ». По данным источника, накануне Дмитрий сообщил, что плохо себя чувствует и поедет домой отлежаться, после чего перестал выходить на связь. Сегодня обеспокоенные знакомые «пухляша» нашли в его квартире в столице без признаков жизни.

С детства Красилов испытывал проблемы с лишним весом из-за болезни щитовидной железы. Несмотря на это, Дмитрий начал заниматься танцами, в юношестве выступал в театре «Зазеркалье», а после дважды участвовал в шоу «Танцы» на ТНТ. После работы с Little Big многократно появлялся в различных телепроектах.