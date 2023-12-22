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Телеканалы США начали показывать мультсериалы «Союзмультфильма»

Телеканалы США начали показывать мультсериалы «Союзмультфильма»
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Крупнейшие в США испаноязычные телеканалы и онлайн-сервисы HITN и V-me начали показывать мультсериалы российской киностудии «Союзмультфильм». Первыми из них стали «Оранжевая Корова» и «Зебра в клеточку», что подтвердили представители компании.

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва отметила, что повышенный интерес к российским проектам выражают в первую очередь латиноамериканские зрители.

Мы наблюдаем рост интереса к российской анимации со стороны латиноамериканского населения и в нaстоящее время ведём множество переговоров с представителями этих стран, одновременно развивая сотрудничество с крупнейшими испаноязычными каналами в США.

HITN TV – ведущая медиакомпания в сегменте испаноязычного контента, которая охватывает более 44 млн зрителей в США и Пуэрто-Рико. V-me — крупная испаноязычная телевизионная сеть, ведущая трансляции свыше 20 лет. Помимо них, проекты «Союзмультфильма» также показывают в Китае, в некоторых других азиатских и арабских странах, а также в Африке.

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