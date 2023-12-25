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Xiaomi представила бюджетные 4К-телевизоры TV A Pro с частотой 120 Гц

Xiaomi представила бюджетные 4К-телевизоры TV A Pro с частотой 120 Гц
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Китайская компания Xiaomi объявила о пополнении линейки телевизоров Xiaomi TV A Pro. Если раньше в неё входила модель на 85 дюймов, то в ближайшее время состоится выход трёх новых версий: с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов. Телевизоры уже можно предзаказать в Китае по цене от 2299 юаней (около 30 тыс. рублей).

Так, три новые модели получат все преимущества старшей версии — экран, занимающий 97% площади телевизора, с разрешением 4К и частотой обновления 120 Гц с технологией MEMC для дорисовки кадров. Линейка устройств будет работать на базе четырехъядерного процессора с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Xiaomi TV A Pro также поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 Ггц и 5 Ггц) и Bluetooth 5.0. Среди поддерживаемых разъёмов — два HDMI и два USB-входа.

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