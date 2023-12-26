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Съёмки «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном стартуют летом — СМИ

Съёмки «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном стартуют летом — СМИ
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По данным портала World of Reel, полноценное производство «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном стартует уже летом 2024 года в Лондоне. Глава киновселенной DC Джеймс Ганн сможет ознакомиться со сценарием в феврале, после чего начнётся кастинг на второстепенные роли.

При этом о чём расскажет сиквел «Бэтмена», до сих пор неизвестно. События второй части развернутся после событий первой и сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом — вполне возможно, его герой станет одним из главных злодеев в продолжении. В режиссёрское кресло вернётся Мэтт Ривз, который снял оригинальную картину.

Премьера «Бэтмена 2» всё ещё запланирована на 3 октября 2025 года. На дату выхода не повлияли забастовки сценаристов и актёров Голливуда.

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