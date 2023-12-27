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В сео можно когда выйдет русская озвучка для Hogwarts Legacy

Русская озвучка для Hogwarts Legacy выйдет уже завтра
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Авторы русской озвучкой Hogwarts Legacy из студии GamesVoice объявили, что игра получит локализацию уже завтра с 16:00 по 17:00 по московскому времени. Ранее фанаты собрали необходимую сумму в 1,9 млн рублей всего за 10 дней.

Фото: GamesVoice

Актёрский состав русской озвучки Hogwarts Legacy
Александр Хотченков (Юджин Крабс из «Губки Боба») — Элеазар Фиг
Константин Карасик (злодей Ваас из Far Cry 3) — Джордж Озрик
Леонид Белозорович (ХРАЗ из Atomic Heart) — Гоблин-банкир
Василий Бочкарёв (Зур из Destiny 2, Альбус Дамблдор из фильмов о Гарри Поттере) — Персиваль Рэкхем
Алексей Войтюк (детектив Т.Фуско из «Твин Пикса», работал над озвучкой сериалов «Во все тяжкие», «Чёрное зеркало» и «Секретные материалы») — Чарльз Руквуд
Георгий Мартиросян (Аурелион Сол из League of Legends) — Ранрок
Даниил Эльдаров (Люк Скайуокер из оригинальной трилогии «Звёздные войны», Капитан Америка в киновселенной Marvel) — Финеас Найджелус Блэк
Алексей Колган (Шрек из серии мультфильмов) — Распределяющая шляпа
Ольга Сирина (Рон Уизли из серии фильмов о «Гарри Поттере») — Матильда Уизли.

Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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