Учёные из России поделили игроков в Dota 2 на две группы по характерам

Группа исследователей из Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) проанализировала поведение людей, проводящих много времени в Dota 2. Результатами исследования поделилось издание «Газета.Ru».

Так, учёные выяснили, что существуют две группы игроков: зависимых и независимых от чужого мнения. Заядлые геймеры обычно менее общительны в реальной жизни, но более активны в играх и готовы помогать другим игрокам. Члены этой группы более зависимы от мнения других. В другую группу вошли игроки, у которых игровой опыт меньше. Подростки из этого разряда оказались более независимыми и более общительными.

Свой комментарий оставила руководитель Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Ольга Рубцова.

Конечным результатом должна стать разработка модели анализа видеоигровых взаимодействий, которая позволит создавать «психологические портреты» геймеров. На их основе можно будет, например, отбирать подростков, имеющих способности к киберспорту, а также выявлять молодёжь из групп риска.

Также установлено, что игроки, которые устраняют много врагов в играх, более сосредоточены на воображаемой аудитории, чем на реальных людях.