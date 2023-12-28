Прообраз «Джокера» из трейлера GTA 6 сделал Rockstar Games последнее предупреждение

Лоуренс Салливан по прозвищу Джокер из Флориды записал очередное обращение к Rockstar Games. В нём он снова обвинил компанию в использовании его образа без спроса и сделал разработчикам «последнее предупреждение».

По словам Салливана, он уже пообщался со своими двумя «адвокатами-евреями» и направил Rockstar Games письмо с претензиями. Мужчина будет ждать ответа студии до 11 января — по истечении этой даты он подаст на неё в суд.

Напомним, сначала он поделился своей реакцией на ролик с названием «Rockstar, нам нужно поговорить». Спустя время Джокер из Флориды потребовал от Rockstar $ 2 млн за использование его, однако теперь запрашиваемая сумма возросла до $ 5 млн.

Релиз GTA 6 состоится в 2025 году на PS5 и Xbox Series. Позже игра доберётся и до ПК. В экшене ожидаются субтитры на русском языке.