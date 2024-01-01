Cамые кассовые фильмы 2023 года — в лидерах «Барби», «Братья Супер Марио» и «Оппенгеймер»

Наступило 1 января — это значит, что мировые СМИ завершают подведение итогов 2023 года. Так, издание The Numbers опубликовало топ самых кассовых фильмов прошедшего года, лидерство в котором ожидаемо забрала «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом. Картина заработала в прокате $ 1,44 млрд.

На втором месте оказались «Братья Супер Марио в кино» ($ 1,36 млрд), а замкнул тройку «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — $ 950 млн. В десятку также попали «Стражи Галактики 3», «Человек-паук: Паутина вселенных» и седьмая «Миссия невыполнима».

В топ-10 также попали две китайские ленты — «Полноводная красная река» и «Блуждающая Земля 2». Обе картины суммарно заработали в прокате около $ 1,27 млрд.

Самые кассовые фильмы 2023 года

«Барби» — $ 1,44 млрд «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,36 млрд «Оппенгеймер» — $ 950 млн «Стражи Галактики 3» — $ 845 млн «Форсаж 10» — $ 714 млн «Человек-паук: Паутина вселенных» — $ 690 млн «Полноводная красная река» — $ 673 млн «Блуждающая Земля 2» — $ 604 млн «Русалочка» — $ 569 млн «Миссия невыполнима: Смертельная расплата, часть 1» — $ 567 млн

В целом год оказался очень удачным для Голливуда — американские студии заработали в прокате около $ 8,6 млрд за последние 12 месяцев.