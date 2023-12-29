Голливуд заработал $ 8,58 млрд в 2023 году — «Барби» и «Братья Супер Марио» в лидерах

Журналисты издания Variety посчитали сборы голливудских лент в 2023 году. В общей сложности студиям удалось заработать $ 8,58 млрд — это самый прибыльный постковидный год.

Самыми крупными релизами в 2023 году стали «Барби» ($ 1,44 млрд), «Братья Супер Марио» ($ 1,36 млрд), «Оппенгеймер» ($ 952 млн), «Стражи Галактики 3» ($ 845 млн) и «Форсаж 10» ($ 704 млн).

Самые кассовые фильмы студий Голливуда в 2023 году

Disney Paramount Sony Universal Warner Bros. Lionsgate 1. «Стражи Галактики 3» ($ 845 млн) 1. «Щенячий патруль» ($ 197 млн) 1. «Человек-паук: Паутина вселенных» ($ 690 млн) 1. «Братья Супер Марио» ($ 1,36 млрд ) 1. «Барби» ($ 1,44 млрд) 1. «Джон Уик 4» ($ 440 млн) 2. «Русалочка» ($ 569 млн) 2. "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов" ($ 180 млн) 2. «Великий уравнитель 3» ($ 190 млн) 2. «Оппенгеймер» ($ 951 млн) 2. «Мег 2: Бездна» ($ 395 млн) 2. «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» ($ 300 млн) 3. «Элементарно» ($ 496 млн) 3. «Крик 6» ($ 169 млн) 3. «Наполеон» ($ 200 млн) 3. «Пять ночей с Фредди» ($ 289 млн) 3. «Проклятие монахини 2» ($ 268 млн) 3. «Пила 10» ($ 109 млн)

Однако удастся ли индустрии вернуться к планке допандемийных лет в $ 10-11 млрд, неизвестно. Дело в том, что на показателях сильно отражается возросшая популярность стриминговых сервисов.