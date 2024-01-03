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Чиновника в Китае уволили после обвала акций создателей видеоигр из-за его инициативы

Чиновника в Китае уволили после обвала акций создателей видеоигр из-за его инициативы
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Полторы недели назад китайские власти опубликовали документ с «мерами по управлению онлайн-играми». В тексте говорилось о необходимости ограничить использование компаниями практик, которые стимулируют геймеров тратить больше времени и денег на игры.

Согласно новому закону, на разработчиков накладывалось бы огромное количество санкций, включая запрет на поощрение геймеров за ежедневный вход в игру. Биржа моментально отреагировала на новость, поэтому цена акций корпорации Tencent обвалилась на 16%, а NetEase — на 28%.

Суммарно компании потеряли около $ 80 млрд. Журналисты Reuters сообщили, из-за этого власти Китая столкнулись с протестными настроениями, поэтому уволили чиновника, который был автором законопроекта. Правда источник издания не уточнил, останутся ли введённые ограничения в силе.

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