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Версию «Тетриса» для NES прошли впервые прошли за 34 года — игру осилил 13-летний геймер

Версию «Тетриса» для NES прошли впервые прошли за 34 года — игру осилил 13-летний геймер
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Недавно 13-летний геймер под ником Blue Scuti опубликовал ролик, в котором продемонстрировал, что смог пройти версию «Тетриса» для NES впервые за 34 года. До этого подобное удавалось только искусственному интеллекту.

Видео доступно на YouTube-канале Blue Scuti. Права на видео принадлежат Blue Scuti.

Стоит отметить, что по-настоящему пройти «Тетрис» и увидеть привычное окно с титрами нельзя. Конец игры наступает только в том случае, если кирпичики заполняют всё поле или «Тетрис» зависает на одном из уровней.

Ранее фанаты считали, что подобная бесконечная загрузка возникает, когда игрок добирается до 155 уровня, однако рекордсмену Blue Scuti удалось преодолеть аж 157 экранов. Реакция юноши на победу оказалась настолько трепещущей, что он выплёскивал свои эмоции на протяжении почти пяти минут.

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