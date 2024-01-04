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«Наполеон» Ридли Скотта выйдет в онлайне 9 января

«Наполеон» Ридли Скотта выйдет в онлайне 9 января
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Цифровая премьера ленты «Наполеон» Ридли Скотта состоится 9 января. В этот день картина появится в онлайн-площадках и её смогут посмотреть все желающие.

«Наполеон» рассказывает о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной, которую сыграла Ванесса Кирби.

Недавно сборы фильма превысили $ 200 млн. Для окупаемости фильму нужно собрать около $ 400 млн, поскольку примерно половину всей выручки забирают себе кинотеатры, но из-за слабых темпов роста это вряд ли случится.

«Наполеона» оценили смешанно как критики, так и зрители, несмотря на то что картину снял именитый Ридли Скотт.

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