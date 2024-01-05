Инструктор Кристофера Нолана раскритиковал фильм «Довод» во время тренировки

На этой неделе режиссёр Кристофер Нолан рассказал о курьёзной ситуации, которая произошла во время его тренировки. Своё занятие он проводил в компании с онлайн-тренером, которая в один момент жёстко раскритиковала его фильм «Довод».

Я буквально умирал на тренировке, и тренер решила заговорить об одном из моих фильмов: „Кто-нибудь это видел? Это пара часов моей жизни, которые я больше никогда не верну!“

«Довод» рассказывает о секретном агенте, который становится участником невероятной миссии. От выполнения задания зависит судьба мира, а для успеха необходимо отбросить все прежние представления о пространстве и времени. Премьера ленты состоялась в сентябре 2020 года.

Ранее Кристофер Нолан признался, что осознаёт важность своих фильмов и считает их великолепными.