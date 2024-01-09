«Телеграм» почти догнал «ВКонтакте» по аудитории в России

Количество пользователей, которые хотя бы раз в месяц пользуются мессенджером «Телеграм» из России, за два года выросло более чем на 60% — с 50,8 млн до 82,3 млн человек. Об этом сообщает аналитический сервис Mediascope.

Отмечается, что «Телеграм» за это время почти догнал лидера в стране — социальную сеть «ВКонтакте». У VK прирост не такой большой, но он есть. Так же, как у TikTok, который ограничил загрузку и просмотр новых видео весной 2022 года.

Фото: Mediascope / РБК

При этом заблокированные в РФ «Инстаграм»* и «Фейсбук»* потеряли бо́льшую часть аудитории — ими продолжают пользоваться всего 25 млн и 18 млн соответственно.

В середине 2023 года «Телеграм» обогнал YouTube по среднему числу пользователей. С тех пор мессенджер продолжает немного лидировать относительно видеохостинга.

Материалы по теме «Телеграм» впервые обогнал YouTube по ежедневной аудитории в России

* деятельность компании Meta признана в России экстремистской. Соцсети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.