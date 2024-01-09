Фанатскую версию движка S.T.A.L.K.E.R. заблокировали на GitHub из-за авторских прав

Платформа GitHub заблокировала сеть репозиториев открытого игрового движка OpenXRay, который был создан на основе игры S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти.

Причиной называется жалоба на нарушение авторских прав. Её подала компания Anti-Piracy Protection, якобы действующая в интересах GSC Game World — отмечается, что данные для движка были получены с помощью обратного инжиниринга S.T.A.L.K.E.R.

Фото: GitHub

При этом разработчики игры из GSC Game World заявляют, что не отправляли заявок на блокировку движка и не запрещают его использование.

В студии уточняют, что в последнее время случаи ложных жалоб от их имени участились. Так, пару месяцев назад одного из блогеров заблокировали на YouTube за нарушение авторских прав якобы от разработчиков S.T.A.L.K.E.R.