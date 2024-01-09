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Вышел дебютный трейлер сериала «Задача трёх тел» от создателей «Игры престолов»

Вышел дебютный трейлер сериала «Задача трёх тел» от создателей «Игры престолов»
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Netflix выпустил дебютный трейлер сериала «Задача трёх тел» — экранизации культовой фантастической трилогии «Память о прошлом Земли» китайского писателя Лю Цысиня. Вместе с этим компания подтвердила новую дату релиза — премьера шоу состоится 21 марта 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Задача трёх тел» расскажет о культурной революции в Китае, когда правительство страны решает послать сигнал в космос, чтобы найти отклик от внеземных цивилизаций. Спустя несколько десятков лет неизвестные космические силы отвечают на призыв и пытаются затормозить научный прогресс человечества.

Сценаристами и продюсерами сериала выступят Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс — создатели «Игры престолов». Это будет их первый проект со времён финала культового фэнтези, вышедшего в 2019 году. Главные роли в шоу исполнят Эйса Гонсалес («Форсаж: Хоббс и Шоу»), Бенедикт Вонг (фильмы Marvel) и Лиам Каннингем («Игра престолов»).

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