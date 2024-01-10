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Вышел свежий трейлер Tekken 8 со звездой «Наследников» Брайаном Коксом

Вышел свежий трейлер Tekken 8 со звездой «Наследников» Брайаном Коксом
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Киноиндустрия и игровая индустрия уже давно переплетаются. И эта отличная традиция, судя по всему, будет продолжаться и дальше. Bandai Namco недавно выпустила свежий трейлер Tekken 8, в котором звезда сериала «Наследники» и многих других проектов Брайан Кокс рассказал о том, как франшиза стала культовой.

Кокс в ролике уделил внимание тому, как именно к Tekken пришла популярность. Он также поговорил про главных героев и их роль в лоре франшизы.

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Tekken 8 — новая часть в популярной серии файтингов Tekken. Игра обещает стать самой зрелищной и красивой среди всех частей. В тайтле ожидаются как знакомые персонажи, так и некоторые новые лица.

Релиз состоится 26 января на ПК, PS5 и Xbox Series.

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