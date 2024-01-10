В WhatsApp появится функция совместного просмотра видео в духе Discord

Представители портала WABetaInfo нашли в очередной бета-версии мессенджера WhatsApp для Android новую функцию. Сообщается, что скоро пользователи смогут просматривать видео и слушать аудио вместе с собеседниками во время видеозвонков — нечто подобное реализовано в Discord.

Данная опция позволит участникам синхронизировать воспроизведение видео и создавать виртуальный сеанс просмотра фильмов.

Такая возможность была обнаружена в бета-версии приложения под номером 2.24.1.19. Ожидается, что функция появится в полноценной версии мессенджера в ближайшие несколько недель.

Пару дней назад журналисты узнали, что пользователи WhatsApp смогут детальнее настраивать внешний вид приложения: изменить фон или обои чата.