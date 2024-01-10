Культовое аниме «Берсерк» переиздадут в повышенном разрешении

Студия Discotek Media анонсировала переиздание культового аниме «Берсерк» в повышенном разрешении. Оригинальный мультипликационный сериал вышел в 1997 году и состоял из 25 серий.

Ремастер описывается как «прекрасное нативное HD-сканирование» с «некоторыми переделанными текстовыми экранами».

Ко всем прочему, Discotek Media показала внешний вид обложки для Blu-ray. Все эпизоды студия уместит на двух дисках со стильным дизайном.

Фото: Discotek Media

Фото: Discotek Media

Манга «Берсерк» за авторством Кэнтаро Миуры рассказывает о бродячем воине по имени Гатс. Во время своих странствий герой знакомится с Гриффитом, командиром наёмного отряда Сокола. Данная встреча становится судьбоносной и предопределяющей в жизни протагониста.

Переиздание «Берсерка» выйдет в марте.