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Фильм «Кто угодно, кроме тебя» со звездой «Эйфории» Сидни Суини выйдет в онлайне 23 января

Фильм «Кто угодно, кроме тебя» со звездой «Эйфории» Сидни Суини выйдет в онлайне 23 января
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Романтическая комедия «Кто угодно, кроме тебя» вышла в кинотеатрах по всему миру 21 декабря. Спустя три недели проката лента заработала $ 61 млн и совсем скоро появится в цифровых сервисах — приобрести ленту на Amazon Prime можно будет уже 23 января.

Сюжет фильма рассказывает о двух молодых людях, которые изначально выглядят идеальной парой, однако после первого свидания происходит нечто, что охлаждает их пылкое влечение друг к другу. Всё меняется, когда они решают притвориться парой на свадьбе своих знакомых в Австралии. Картина вольно адаптирует пьесу «Много шума из ничего» Уильяма Шекспира.

Главные роли в фильме сыграли Глен Пауэлл («Топ Ган: Мэверик») и Сидни Суини («Эйфория»). Режиссёром ленты выступил Уилл Глюк («Секс по дружбе», «Кролик Питер»).

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