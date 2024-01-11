Фильм «Журнальные мечты» хотят отменить после обвинений Джонатана Мейджорса в насилии

Журналисты издания The Hollywood Reporter рассказали, что фильм «Журнальные мечты» с Джонатаном Мейджорсом может не выйти из-за судебного приговора актёру. Напомним, ранее звезду признали виновной в нанесении побоев своей бывшей девушке.

В связи с этим многие информаторы сообщили, что выход картины «Журнальные мечты» теперь находится под вопросом. Инсайдеры утверждают, что студия Searchlight не выпустит ленту ни в прокат, ни в стриминговом сервисе Hulu.

Одной из причин этого является тема насилия в фильме, которая коррелирует с судебным вердиктом Джонатана Мейджорса. Авторы ленты пока официально данные слухи никак не прокомментировали.

Также в конце декабря прошлого года Marvel Studios заявила об увольнении актёра — он больше не будет сниматься в проектах киновселенной и не появится в роли Канга-завоевателя.