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Седьмой сезон сериала «Хороший доктор» станет последним

Седьмой сезон сериала «Хороший доктор» станет последним
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Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что седьмой сезон драматического сериала «Хороший доктор» станет последним. Эпизоды заключительного сезона шоу начнут выходить с 20 февраля.

Сюжет сериала рассказывает о Шоне Мёрфи — молодом парне с аутизмом и синдромом саванта. По совместительству он обладает выдающимися навыками в сфере хирургии. Сначала протагонист работал в небольшом городке, однако затем получил работу в престижном хирургическом отделении больницы Сан-Бонавентура в Сан-Хосе. Шон использует свой талант для того, чтобы спасать жизни пациентов и бросить вызов скептицизму своих коллег.

Режиссёром «Хорошего доктора» выступил Дэвид Шор — создатель «Доктора Хауса» и «Полиции Нью-Йорка». Главные роли в сериале исполнили Фредди Хаймор, Антония Томас, Николас Гонсалес, Чуку Моду, Бо Гарретт, Хилл Харпер, Ричард Шифф и Тэмлин Томита.

Первый сезон «Хорошего доктора» увидел свет в сентябре 2017 года.

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