В Warner Bros. ожидают, что Том Круз снимется в продолжении боевика «Грань будущего»

В первой половине января американский актёр Том Круз заключил стратегическое соглашение с Warner Bros. Согласно договору артист поработает над оригинальными фильмами и продолжениями уже существующих франшиз кинокомпании.

По информации The Hollywood Reporter, продюсеры Warner Bros. надеются, что Круз в первую очередь займётся продолжением фантастического боевика «Грань будущего». Картина вышла в 2014 году и собрала в прокате $ 370 млн при бюджете в $ 175 млн — аналитики считают, что лента собрала бы куда больше при должном маркетинге.

Том Круз ещё в 2014 году говорил, что у него есть отличная идея для приквела, что подтверждал и режиссёр картины Даг Лайман. Постановщик отмечал, что вторая часть будет даже лучше первой, однако с тех пор производство так и не ушло дальше идеи.