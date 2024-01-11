Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Warner Bros. ожидают, что Том Круз снимется в продолжении боевика «Грань будущего»

В Warner Bros. ожидают, что Том Круз снимется в продолжении боевика «Грань будущего»
Аудио-версия:
Комментарии

В первой половине января американский актёр Том Круз заключил стратегическое соглашение с Warner Bros. Согласно договору артист поработает над оригинальными фильмами и продолжениями уже существующих франшиз кинокомпании.

По информации The Hollywood Reporter, продюсеры Warner Bros. надеются, что Круз в первую очередь займётся продолжением фантастического боевика «Грань будущего». Картина вышла в 2014 году и собрала в прокате $ 370 млн при бюджете в $ 175 млн — аналитики считают, что лента собрала бы куда больше при должном маркетинге.

Том Круз ещё в 2014 году говорил, что у него есть отличная идея для приквела, что подтверждал и режиссёр картины Даг Лайман. Постановщик отмечал, что вторая часть будет даже лучше первой, однако с тех пор производство так и не ушло дальше идеи.

Материалы по теме
Том Круз заключил многолетний контракт с Warner Bros. на съёмки новых фильмов студии
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android