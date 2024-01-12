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Звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого поддержали за критику актёров без образования

Звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого поддержали за критику актёров без образования
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Недавно звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый раскритиковал Сашу Бортич и других актёров без профессионального образования. В этом его поддержал актёр и преподаватель ВГИКа Александр Михайлов.

По его словам, артисты без образования вряд ли когда-нибудь выбьются на вершину карьеры, чтобы играть действительно важные роли. Скорее всего, им будет доставаться роль массовки или персонажей третьей степени важности.

Много таких актёров, но они быстро заканчиваются, у них нет профессиональных навыков. Бывает так, что природа рождает таких талантливых людей, они играют в массовке, потом играют в эпизодах, но чтобы получилось событие из таких актёров, я о таком не слышал.

Кологривый раскритиковал Бортич, поскольку у той нет профессионального образования. О чём актриса, впрочем, и не скрывает.

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