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Биографический фильм про Майкла Джексона выйдет 18 апреля 2025 года

Биографический фильм про Майкла Джексона выйдет 18 апреля 2025 года
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Издание Deadline сообщило, что байопик про легендарного певца Майкла Джексона выйдет 18 апреля 2025 года. До этого создатели ленты не называли точную дату премьеры.

Роль музыканта исполнит его племянник, Джафар Джексон. Парень с детства увлекался музыкой и танцами, поэтому его кандидатура кажется наиболее подходящей. К тому же во время проб он поразил продюсеров и режиссёров своим сходством с дядей.

В байопике затронут многие этапы жизни Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. По словам матери легендарного музыканта, она рада, что наследие сына никуда не денется.

Производством картины «Майкл» займётся Lionsgate, а её режиссёром выступит Антуан Фукуа.

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