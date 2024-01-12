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Первый трейлер «Дэдпула 3» покажут в феврале — инсайдер

Первый трейлер «Дэдпула 3» покажут в феврале — инсайдер
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По информации инсайдера Даниэля Рихтмана, первый трейлер фильма «Дэдпул 3» покажут уже 11 февраля во время Супербоула — спортивного мероприятия, на котором Marvel Studios очень любит показывать что-то свежее по своим громким проектам.

Актёрский состав у фильма мощный: Морена Баккарин, Брианна Хильдебранд, Сиори Куцуна, Роб Делани, Каран Сони, Лесли Аггамс и Эмма Корин. Конечно, куда же без Хью Джекмана и Райана Рейнольдса. Режиссёром фильма выступает Шон Леви.

О чём конкретно расскажет «Дэдпул 3», неизвестно, но в сюжете как-то будут замешаны перемещения во времени и альтернативные вселенные. Для фанатов в данный момент это самый ожидаемый фильм Marvel Studios.

Премьера ленты состоится 26 июля 2024 года.

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