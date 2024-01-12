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«Топ Ган 3» с Томом Крузом запустили в производство

«Топ Ган 3» с Томом Крузом запустили в производство
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По информации издания Deadline, кинокомпания Paramount Pictures запустила в производство третью часть «Топ Гана». Ожидается, что Том Круз вернётся к главной роли.

Помимо Круза, в триквеле должны появиться Майлз Теллер и Глен Пауэлл. Продюсерами вновь выступят Джерри Брукхаймер и Дэвид Эллисон. Джозеф Косински, как сообщается, будет либо режиссёром, либо продюсером.

О чём расскажет третья часть «Топ Гана», не сообщается. Деталей о сюжете нет. Deadline обратилось в Paramount Pictures за комментарием, но ответа пока что не получило.

В данный момент Круз работает над «Миссией невыполнима 8» для Paramount. А в Universal Pictures готовится фильм, в котором Круза отправят в космос. Режиссёром этой ленты выступит Даг Лайман.

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