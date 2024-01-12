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Названы самые популярные фильмы в новогодние праздники в России — лидирует «Чебурашка»

Названы самые популярные фильмы в новогодние праздники в России — лидирует «Чебурашка»
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Исследовательская компания Mediascope поделилась с изданием РБК данными о самых популярных фильмах в новогодние праздники в России. Статистика представлена за период с 1 по 8 января.

Тройку самых популярных фильмов на телевидение возглавили «Чебурашка» (рейтинг 10,2%, а доля аудитории — 33,3%), «Конёк-Горбунок» (рейтинг 6,5%, а доля аудитории — 24%) и «Вызов» (рейтинг 5,2%, а доля аудитории — 17,4%).

Топ-9 самых популярных фильмов в новогодние праздники в России

  1. «Чебурашка»
  2. «Конёк-Горбунок»
  3. «Вызов»
  4. «Холоп»
  5. «Последний богатырь: Посланник Тьмы»
  6. «Баба Мороз и тайна Нового года»
  7. «Москва слезам не верит»
  8. «Иван Васильевич меняет профессию»
  9. «Морозко»

Отмечается, что впервые за пять лет в топ самых популярных телефильмов на новогодних праздниках не вошли иностранные картины — часть из них вовсе исчезла из эфирной сетки телеканалов.

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