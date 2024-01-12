Названы самые популярные фильмы в новогодние праздники в России — лидирует «Чебурашка»
Исследовательская компания Mediascope поделилась с изданием РБК данными о самых популярных фильмах в новогодние праздники в России. Статистика представлена за период с 1 по 8 января.
Тройку самых популярных фильмов на телевидение возглавили «Чебурашка» (рейтинг 10,2%, а доля аудитории — 33,3%), «Конёк-Горбунок» (рейтинг 6,5%, а доля аудитории — 24%) и «Вызов» (рейтинг 5,2%, а доля аудитории — 17,4%).
Топ-9 самых популярных фильмов в новогодние праздники в России
- «Чебурашка»
- «Конёк-Горбунок»
- «Вызов»
- «Холоп»
- «Последний богатырь: Посланник Тьмы»
- «Баба Мороз и тайна Нового года»
- «Москва слезам не верит»
- «Иван Васильевич меняет профессию»
- «Морозко»
Отмечается, что впервые за пять лет в топ самых популярных телефильмов на новогодних праздниках не вошли иностранные картины — часть из них вовсе исчезла из эфирной сетки телеканалов.
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