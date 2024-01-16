Фильм «Капитан Марвел 2» вышел в онлайне

С сегодняшнего дня кинокомикс «Капитан Марвел 2» доступен в зарубежных онлайн-площадках. С премьеры в кинотеатрах прошло чуть больше двух месяцев.

Напомним, сюжет продолжения фильма 2019 года с Бри Ларссон рассказывает о команде супергероинь, спасающей Вселенную: к Кэрол Дэнверс присоединяются астронавт Моника Рамбо (Тейона Паррис) и фанатка Капитана Марвел пакистанский подросток-мутант Камала Хан (её сыграла Иман Веллани).

По итогу проката фильм показал очень печальные результаты. В итоге лента собрала лишь $ 208 млн, что стало антирекордом для киновселенной Marvel. Сами создатели признают провал ленты, связывая неудачу в том числе с прошедшей пандемией коронавируса и падением интереса аудитории к супергероике.