Новую игру про «Индиану Джонса» показали миру с первым геймплеем

Microsoft показала первые кадры игры про Индиану Джонса, созданием которой занимается студия MachineGames (Wolfenstein: The New Order). Новинку назвали Indiana Jones and the Great Circle, а события развернутся между фильмами «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход».

Геймплейно она будет сильно отличаться от Wolfenstein, не стоит ожидать шутера от первого лица про уничтожение немцев — ставка сделана на исследование локаций и решение головоломок. Сразиться с противниками также придётся, но именно кулаками и хлыстом.

Основная часть игры будет от первого лица, но в определённые моменты (акробатика, например) будет включаться вид от третьего лица.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Lucasfilm.

Indiana Jones and the Great Circle выходит до конца 2024 года на ПК и Xbox Series. Игра сразу будет в Game Pass.