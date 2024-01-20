Пётр Гланц вернётся к озвучке Дэдпула в третьем фильме серии в дубляже Red Head Sound

Студия Red Head Sound объявила, что в их дубляже «Дэдпула 3» к озвучке главного героя вернётся Пётр Гланц — официальный русский голос персонажа из предыдущих частей. Ко всему прочему, актёр сам вызывался курировать проект и попросил полного творческого контроля.

Также к озвучке Росомахи вернётся Александр Рахленко — официальный русский голос Хью Джекмана.

Более того, на дубляж этого проекта студией Red Head Sound будет задействована вся производственная команда официального дубляжа первой и второй частей «Дэдпула», включая переводчика Татьяну Омельченко, благодаря которой этот кинокомикс до сих пор разбирают на цитаты.

Подробности сюжета «Дэдпула 3» пока неизвестны, однако в истории как-то будут замешаны перемещения во времени и альтернативные вселенные. Для фанатов в данный момент это самый ожидаемый фильм Marvel Studios.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 26 июля.