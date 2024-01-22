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Съёмки «Громовержцев» от Marvel стартуют в конце февраля

Съёмки «Громовержцев» от Marvel стартуют в конце февраля
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Себастиан Стэн, сыгравший Баки Барнса в киновселенной Marvel, в интервью изданию Variety рассказал, что съёмочный процесс «Громовержцев» начнётся в конце февраля. Ранее говорилось о середине весны.

По словам Стэна, он взволнован своим возвращением к роли Барнса. Актёр подчеркнул, что у фильма отличный актёрский состав, с которым он рад работать.

Я взволнован. Я собираюсь вернуться в основном через месяц или около того. У нас там отличный актёрский состав. В общем-то, всегда было здорово работать с другими, и сейчас тоже всё отлично.

«Громовержцы» — фильм про команду антигероев, которых собирают вместе для решения каких-либо задач. Эдакий Отряд самоубийц, но только у Marvel. Главные роли исполнят Флоренс Пью, Стивен Ян, Ольга Куриленко, Себастиан Стэн, Харрисон Форд, Дэвид Харбор и другие.

«Громовержцы» выйдут в США 25 июля 2025 года.

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