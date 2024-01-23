91-летний композитор Джон Уильямс в 54-й раз номинирован на «Оскар» — это рекорд

Американский композитор Джон Уильямс был номинирован на кинопремию «Оскар» за лучшую музыку — он написал музыку для приключенческого фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы».

Стоит отметить, что для 91-летнего композитора это уже 54-я номинация на награду от академии киноискусств. Он удерживает рекорд по этому показателю среди всех ныне живущих представителей индустрии — Уильямс уступает только Уолту Диснею, который был номинирован на «Оскар» 59 раз.

Премию за лучшую музыку к фильму в этом году также могут Робби Робертсон («Убийцы цветочной луны»), Лора Карпман («Американское чтиво»), Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер») и Джерскин Фендрикс («Бедные-несчастные»). Всех номинантов на «Оскар-2024» можно узнать из материала ниже.