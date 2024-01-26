Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил прокат России — лента уже собрала 171 млн рублей

Фильм «Мастер и Маргарита» стал самым кассовым релизом прошедшего четверга в России — картина уже заработала 171 млн рублей. Ожидается, что по итогам уикенда экранизация сможет преодолеть планку в 400 млн рублей.

Самые кассовые релизы прошедшего четверга в России

«Мастер и Маргарита» — 57,2 млн рублей «Холоп 2» — 12,8 млн рублей «Воздух» — 10,3 млн рублей «Бременские музыканты» — 8,5 млн рублей «Три богатыря и Пуп Земли» — 2,26 млн рублей «Из глубины» — 2,2 млн рублей «Пчеловод» — 1,5 млн рублей

Лента «Мастер и Маргарита» снята по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет фильма развернётся в 1930-е годы в Москве и расскажет про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Премьера картины «Мастер и Маргарита» состоялась 25 января.