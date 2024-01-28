Сборы фильма «Мастер и Маргарита» превысили 400 млн рублей

28 января сборы фильма «Мастер и Маргарита» в российском прокате превысили 400 млн рублей — для достижения такого результата ленте понадобилось три дня. Об этом стало известно благодаря данным платформы ЕАИС.

Фото: «Фонд кино»

Напомним, картина стала самым кассовым релизом прошедшего четверга в России. Причём 57 млн от всех сборов пришлось на день премьеры.

Фильм снят по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Режиссёром фильма выступил Михаил Локшин. Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник и другие.