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Самые популярные сериалы 2023 года в американских онлайн-кинотеатрах

«Тед Лассо» лидирует в списке самых популярных сериалов 2023 года в онлайн-кинотеатрах США
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Аналитическая платформа Nielsen представила отчёт о самых популярных сериалах, который вышли в 2023 году на американских стриминговых сервисах.

Первое место с большим отрывом заняла спортивная комедия «Тед Лассо», набрав 16,9 млрд минут просмотров. Вторую строчку рейтинга занял триллер «Ночной агент» на Netflix — 14,4 млрд минут.

Проекты Netflix заняли ещё шесть мест в топ-10 — помимо «Теда Лассо», бороться с лидером индустрии смогли только «Мандалорец» от Disney+ и «Джек Райан» (Amazon Prime Video).

«Тед Лассо» официально завершился после третьего сезона в конце мая прошлого года. При этом актёры и режиссёр проекта в последнее время намекают на возможное продолжение истории футбольного тренера.

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