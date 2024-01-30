В сериале «Аватар: Легенда об Аанге» будет меньше сексизма, чем в оригинальном аниме

Уже 22 февраля состоится премьера сериала «Аватар: Легенда об Аанге» — экранизации одноимённого культового аниме. Шоу расскажет историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. Он пытается завершить кровопролитную столетнюю войну, которую продолжает хозяин огня.

В большом интервью изданию Entertainment Weekly актёры Киавентио (Катара) и Иэн Аусли (Сокка) рассказали о важных отличиях между сериалом и аниме. По их словам, авторы шоу полностью отказались от сексизма, которым в оригинальном проекте славился в первую очередь Сокка.

В сериале будет куда больший упор на реализм. Мы также избавились от сексизма Сокки — в оригинальном сериале было много сомнительных моментов. Кроме того, мы переделали некоторые сцены, которые воспринимались бы в сериале с живыми актёрами несколько по-другому.

Ранее шоураннер Альберт Ким отмечал, что в сериале от Netflix уделят внимание в том числе предыстории — геноциду магов Воздуха и восхождению страны Огня. В оригинальном аниме эти события были показаны лишь вскользь.