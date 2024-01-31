«Райан Рейнольдс и Хью Джекман спасут фильмы Marvel»: Мэттью Вон — о «Дэдпуле 3»

В свежем интервью изданию Brobible режиссёр фильмов «Пипец» и «Kingsman: Секретная служба» Мэттью Вон порассуждал о том, может ли «Дэдпул 3» вернуть киновселенной Marvel былое величие и как бы её реанимировать.

По мнению Вона, у этого фильма именно такое предназначение. Постановщик уверен, что Хью Джекман и Райан Рейнольдс смогут сделать невероятное кино.

Это будет потрясением… киновселенная Marvel вот-вот столкнется с ними, и это событие вернет всё к жизни. Я думаю, Райан Рейнольдс и Хью Джекман собираются спасти всю киновселенную Marvel.

Ещё Вон отметил, что ему очень нравятся Люди Икс, поэтому хотя бы их частичное появление в «Дэдпуле 3» сильно порадует режиссёра.

«Дэдпул 3» выйдет 26 июля 2024 года.