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Джош Бролин слышал о возвращении Таноса в киновселенную Marvel

Джош Бролин слышал о возвращении Таноса в киновселенную Marvel
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Недавно журналист издания ComicBook пообщался с Джошем Бролином по поводу второй «Дюны». В ходе разговора также затронули и судьбу Таноса — злодея, который стал главной проблемой Мстителей в прошлых фазах киновселенной Marvel.

По словам Бролина, он слышал, что персонажа хотят вернуть: либо полноценно в фильмах, либо для мультсериала «Что, если...?» В таком случае Бролин вновь озвучит злодея.

Знаешь, я вроде как слышал, что они собираются вернуть его. А ещё же есть «Что, если...?» и другие версии Таноса. Но я не знаю, вернут ли его во вселенную Marvel. Каждый день узнаёшь что-то новое.

Танос — любимый антагонист фанатов Marvel Studios наряду с Локи. Персонаж отлично раскрылся и получился колоритным героем, который стал сильным противником Мстителей.

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